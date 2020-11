HB Reavis stärkt Führungsspitze

Berlin : Innerhalb der Firma HB Reavis finden wichtige organisatorische Veränderungen statt: Peter Pecnik, derzeit CEO des Geschäfts in Polen, ist Mitglied des Vorstands geworden und übernimmt die Position des CFO der Gruppe. Peter Pecnik trat 2008 in das Unternehmen ein und bevor er die Verantwortung für das Geschäft in Polen übernahm, war er für besonders finanzbezogene Bereiche zuständig. Pavel Jonczy, derzeit Leiter des Bereichs Produktdesign, Konstruktion und Beschaffung, ist ebenfalls Mitglied des Vorstands geworden. Er ist der bereits seit fünf Jahren für das Unternehmen tätig ist. Martin Miklas, derzeit CFO des Unternehmens, wurde als nicht geschäftsführender Direktor in den Verwaltungsrat berufen und unterstützt die Aktivitäten der Corporate Governance und das Nicht-Immobiliengeschäft des HB Reavis-Aktionärs Ivan Chrenko.