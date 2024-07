HBB vermietet künftig Dodenhof Posthausen

Bremen: Die HBB Centermanagement GmbH & Co. KG wird ab Juli 2024 das exklusive Mandat für das Vermietungsmanagement für Dodenhof Posthausen übernehmen, dem größten Shopping-Center Norddeutschlands. Das Center, das in der Nähe von Bremen steht, bietet gut 125.000 qm Verkaufsfläche. Mit seinen rund 60 Geschäften zieht Dodenhof Posthausen pro Jahr über 5 Mio. Besucher an. Dafür stehen 5.000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Das Angebot umfasst die verschiedenen Dodenhof Produktwelten wie die ModeWelt, SportWelt, TechnikWelt und die GenießerWelt. Hinzu kommt das ca. 40.000 qm große Einrichtungshaus XXXLutz Dodenhof, eine Shop-Mall sowie Fachmärkte mit namhaften Mietern wie Aldi, H&M, New Yorker, Rossmann, TK Maxx, Smyths Toys und einem Obi-Baumarkt. Hinzu kommen abwechslungsreiche Events und Aktionen für die gesamte Familie.