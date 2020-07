Heidelbergs Hauptstraße erhält erfolgreichen Mieterzuwachs

Heidelberg: New Yorker zieht um und vergrößert sich. Rund 1.500 qm auf zwei Etagen stehen den Mode-Experten künftig in der Hauptstraße 60 zur Verfügung. Der Umzug, in das zuvor von Esprit genutzte Ladenlokal, ist für diesen Sommer geplant. LÜHRMANN hat die Anmietung begleitet.