Herkules vermittelt drei Entwicklungsobjekte an einen Investor

Hamburg: Das Herkules Team konnte drei Entwicklungsobjekte an ein deutsches Family-Office vermitteln. Eines der Objekte, ein ehemaliger Edeka-Markt, liegt zentral in einem Gewerbegebiet in Wilhelmshaven. Auf dem Grundstück besteht z.B. die Möglichkeit in die Höhe zu bauen, so dass ein 4 bis 5-geschossiges Gebäude auf diesem Grundstück errichtet werden könnte.

Des Weiteren wurde ein interessantes Entwicklungsobjekt in Pasewalk aus den 90er Jahren verkauft. Die Immobilie ist ursprünglich als SB-Markt, in Kombination mit einem Getränkemarkt konzipiert worden und wurde auch zuletzt langfristig von REWE gemietet. Hier ist zukünftig kein weiterer Lebensmittelmarkt als Mieter vorgesehen.

Bei dem dritten Objekt handelt es sich um einen in Nordrhein-Westfalen zentral gelegenen SB-Markt, ein ehemaliger Penny-Markt mit 800 qm Verkaufsfläche und 400 qm Nutzfläche. Zum Zeitpunkt des Verkaufs stand die Immobilie leer, aber auch dieses Objekt ist vielseitig nutzbar.