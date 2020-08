Highstreet Group, Novum Hospitality und Fitness First eröffnen Neubauprojekt in Regensburg

Regensburg : Highstreet Group hat ihr jüngstes Neubauprojekt in Regensburg termingerecht an die Mieter Novum Hospitality und Fitness First übergeben. Das Haus verfügt über insgesamt 258 Hotelzimmer auf circa 8.000 qm im Hotel der Marke „the niu Sparrow“ sowie rund 2.300 qm für den neuen Regensburger Standort von Fitness First. Das Fitnessstudio soll am 1. Oktober seine Pforten öffnen.