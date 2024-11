HIH Invest legt weiteren Wohnimmobilienfonds auf und erwirbt zehn Immobilien von Vonovia

Hamburg: Die HIH Invest Real Estate GmbH hat mit der Vonovia einen weiteren Fonds aufgelegt. Wie bereits beim ersten gemeinsamen Fonds, der im September 2024 aufgelegt wurde, ist die HIH Invest über einen regulierten AIF beteiligt und Mehrheitseigentümer für einen Club institutioneller Investoren. Vonovia übernimmt das Property Management, die HIH Invest fungiert als Asset- und Fondsmanager.

Der Fonds hat 10 Immobilien mit einem Investitionsvolumen von rund 516 Mio. Euro erworben. Verkäufer sind GSW und Buwog. Die Gesamtmietfläche der Objekte beträgt 106.300 qm, davon sind etwa 97.600 qm Wohn- und 8.700 qm Gewerbefläche. Hinzu kommen 928 Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Zudem enthält das Portfolio ein Studierendenwohnheim und Serviced Apartments. Drei der Objekte befinden sich in Berlin, zwei in Stuttgart, je eines in Hamburg, Leipzig, Dresden, München und Falkensee bei Berlin.

Rechtlich und steuerlich hat die Kanzlei Hogan Lovells die Transaktion begleitet. Die technische und ESG-Ankaufsprüfung führte Drees & Sommer durch.