Bonn: Die HIH Invest Real Estate verkauft das 1.911 qm große, vollvermietete Wohn- und Geschäftshaus In der Sürst 3 in der Bonner Innenstadt an ein Family Office. Das Objekt wurde 2019 für einen von der HIH Invest gemanagten Fonds erworben. Hauptmieter ist L’Osteria.