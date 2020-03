HIH Projektentwicklung errichtet für Zalando Headquarter BHQ Z in Berlin Media-Spree

Berlin: Die HIH Projektentwicklung wird im April 2020 mit dem Bau des Zalando Headquarters BHQ Z (Berlin Headquarter Zalando) beginnen. Das Gebäude wird als dritter Teil die bereits bestehenden zwei Headquarter- X und O des Zalando Campus in Berlin komplettieren. Die HPE übernimmt als Totalübernehmer das von der Warburg-HIH Invest Real Estate finanzierte Projekt.

Das BHQ Z in Berlin Media-Spree hat eine Gesamtmietfläche von 12.900 qm. Die Tiefgarage bietet 28 PKW-Stellplätze mit E-Ladestationen und 108 Fahrradstellplätze. Der Büroneubau ist für einen Individualfonds der Warburg-HIH Invest vorgesehen. Nach der geplanten Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2022 ist die Immobilie langfristig an Zalando vermietet.