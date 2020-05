Hines erreicht Vollvermietung der Gewerbeflächen am Stadtquartier Südkreuz

Berlin : Hines hat die Gewerbeflächen im Stadtquartier Südkreuz bereits vor Fertigstellung vollvermietet. Mit der Revitalisierung der Schöneberger Linse entwickelt Hines aktuell ein neues städtisches Quartier mitten in Berlin. Neben 664 Wohnungen entstehen in einem separaten Gebäude insgesamt 10.300 qm hochwertige Büro- und Gewerbeflächen. Nun wurden auch für die letzten Gewerbeeinheiten langfristige Mietverträge unterzeichnet. Ankermieter der Gewerbeimmobilie ist weiterhin das Energieversorgungsunternehmen ENGIE Deutschland. Neben der bereits angemieteten Fläche über 4.700 qm, wird das Unternehmen zusätzlich eine rund 1.150 qm große Fläche im Erdgeschoss beziehen. Als neuer Mieter (1.900 qm) wurde zudem Die Autobahn GmbH des Bundes gewonnen, welche ihre Hauptstadtdependance in das Stadtquartier Südkreuz verlegen wird. Beratend tätig bei der Vermietung waren Jones Lang LaSalle und Avison Young.