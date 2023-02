Hotelinvestor ASHG erweitert Portfolio mit Hotels in Bochum und Schwerin

London/Frankfurt: Die Alchemy Step Hotel Group (ASHG) erwirbt das stays (ehemals Renaissance) Hotel in Bochum und das nh Hotel in Schwerin. ImRahmen einer Partnerschaft mit Marriott sollen die Hotels neu positioniert und künftig unter den Marken „Courtyard by Marriott“ bzw. „Moxy Hotels“ betrieben werden.

Um die Modernisierung bestehender Hotels und den Kauf weiterer Häuser in ganz Deutschland zu finanzieren, hat ASHG die globale Investmentgesellschaft AllianceBernstein als strategischen Finanzierungspartner gewonnen. ASHG plant, in den kommenden Jahren bis zu 250 Mio. Euro an Eigenkapital in Hotels in Deutschland und angrenzenden EU-Ländern zu investieren.