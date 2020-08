HOTOUR richtet Geschäftsführung auf die Zukunft aus

Frankfurt: Die HOTOUR Hotel Consulting GmbH leitet im Jahr ihres 50. Bestehens mit dem Rückzug von Klaus Fidlschuster aus dem Management eine Neuausrichtung der Geschäftsführung ein. So wird das Unternehmen ab dem 1. September 2020 nunmehr von einem dreiköpfigen Managementboard geführt. An die Seite der geschäftsführenden Gesellschafterin, Martina Fidlschuster, tritt mit Claudia Sunderkamp zudem Philip Linder. Sie gehören dem Unternehmen seit sechs bzw. zwölf Jahren an und hatten bereits seit rund einem Jahr Prokura inne. Die beiden Immobilienökonomen (IRE|BS) haben den Grundstein ihres beruflichen Werdegangs mit einer hotelspezifischen Ausbildung gelegt und ihr Know-how durch fachspezifische Studiengänge stetig ausgebaut. Klaus Fidlschuster, der seine Beratungsschwerpunkte auf Hotelprojektentwicklungen ausgerichtet hat, wird der HOTOUR weiterhin als Senior Advisor zur Seite stehen.