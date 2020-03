HTB: Bislang größter Zweitmarktfonds platziert

Die Bremer HTB Gruppe hat ihren bislang größten Zweitmarkt-AIF, HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG (HTB 10) vollständig platziert. Wegen der großen Nachfrage war das Anlagevolumen erst im Oktober von 15 auf 30 Mio. Euro erhöht worden. Der Fonds ist aktuell in 56 Zielfonds mit 89 hochwertigen Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien mit einer Vermietungsquote von rund 98% investiert. Der Vertrieb des konzeptionsgleichen, breit diversifizierten Immobilienzweitmarkt-Nachfolgers HTB 11 soll in wenigen Wochen starten. HTB prognostiziert für den Fonds Gesamtausschüttungen von über 150% auf das eingesetzte Kapital. Gleichzeitig erweitert die HTB Gruppe ihr Geschäft mit Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Service-KVGs) und Dienstleistungsangeboten. HTB hat zu diesem Zweck die WI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erworben. Die Geschäftsführer der WI-KVG, Dr. Peter Lesniczak und Andreas Gollan, sind zusätzlich in die HTB Geschäftsführung gewechselt. Die bisherigen Geschäftsführer der HTB KVG (HTB Hanseatische Fondshaus GmbH), Christian Averbeck und René Trost, haben das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich anderen unternehmerischen Aufgaben zu widmen.