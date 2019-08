Startseite > News > HTB löst Einzelobjektfonds mit Handelsimmobilie auf

Bremen: Das Bremer Fondshaus HTB hat ihren ersten Einzelobjektfonds der Produktreihe Strategische Handelsimmobilie Plus (SHP) aufgelöst.

Mit der SHP-Reihe hat HTB insbesondere Privatanlegern die Möglichkeit geboten, sich an einzelnen renditestarken Handelsimmobilien zu beteiligen. Der im Jahr 2013 aufgelegte Einzelobjektfonds namens SHP 1 wurde vor kurzem erfolgreich aufgelöst. Investitionsobjekt war eine Bestandsimmobilie in Ettlingen, ein SB-Warenhaus in der Technologie-Region Karlsruhe. Aus dem Verkaufserlös erhielten die Gesellschafter Ende des ersten Halbjahres eine Auszahlung von 130%.

Nach Ablauf der an den Käufer gewährten Garantien und der daraus freiwerdenden Liquidität prognostiziert die Fondsgeschäftsführung einen Gesamtmittelrückfluss von über 185% vor Steuern bei einer nicht einmal 6-jährigen Haltedauer.

HTB wird auch künftig neben seinen Zweitmarktfonds weitere Einzelobjektfonds konzipieren. Im Jahr 2019 wurde bereits ein nach §§ 6b/6c Einkommensteuergesetz steuerlich orientierter Fonds aufgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde dieser bereits nach 4 Wochen geschlossen. Aktuell arbeitet HTB an weiteren steuerlich orientierten Objektfonds.