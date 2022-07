HypZert feiert 25-jähriges Jubiläum

Berlin: Gut 1.400 Zertifizierte, Fachvertreter sowie zahlreiche Gäste aus dem Ausland nahmen an der Jahrestagung zum HypZert Jubiläum teil und folgten den zahlreichen Fachseminaren in Berlin oder online im Live-Stream. In den 25 Jahren seit ihrer Einführung hat sich die HypZert Zertifizierung als Qualitätsmaßstab für Immobiliengutachter/innen in der deutschen Finanzwirtschaft etabliert.

Bereits zum 11. Mal seit 2001 konnte im Rahmen der Jahrestagung der HypZert Certification & Valuation Award vergeben werden. Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance bei der Helaba und Vorsitzender des HypZert Aufsichtsrates und Raymond Trotz, Gründungsvater und ehemaliger Vorsitzender des HypZert Aufsichtsrates, überreichten die Auszeichnung an Dr. Dieter Bärwald, stellvertretend für den Prüfungsausschuss, für fachlich angemessene, faire Prüfungen und die Aufrechterhaltung des Qualitätsanspruches an HypZert Gutachter/innen.