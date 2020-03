Startseite > News > i Live Group verkauft Apartmentprojekt an HanseMerkur

i Live Group verkauft Apartmentprojekt an HanseMerkur

Stuttgart: Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die i Live Group, einer der größten Anbieter von Lifestyle-Mikro-Wohnen in Deutschland, beim Verkauf eines Serviced-Apartment-Projekts in S-Zuffenhausen an die HanseMerkur Grundvermögen beraten. Das Apartmentprojekt ist für den offenen Immobilienspezialfonds HMS Grundwerte Wohnen Plus III gedacht.

Auf dem ca. 3.428 qm großen Grundstück werden 172 Serviced Apartments entstehen. Die Fertigstellung der Immobilie ist für das Frühjahr 2022 geplant. Die i Live Group wird auch als Betreiber des Objekts nach Fertigstellung aktiv sein.