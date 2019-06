Startseite > News > IC Immobilien Gruppe vermietet Büroobjekt in Langen

Langen: Die IC Immobilien Gruppe hat an die Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V., einem örtlichen Träger zur Betreuung von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen sowie Autismus, langfristig rund 600 qm in Langen bei Frankfurt vermietet.

Das Bürogebäude in der Robert-Bosch-Straße hat eine Gesamtmietfläche von ca. 13.600 qm. Neben der Vermietung ist die IC Immobilien Gruppe ebenfalls mit dem Property- und Asset Management dieser Gewerbeimmobilie mandatiert.