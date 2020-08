iCampus im Werksviertel wird neues Headquarter der WTS Group

München: Die R&S Immobilienmanagement GmbH vermietet 10.500 qm Bürofläche im iCampus im Werksviertel an die WTS Group AG. Die neu angemieteten Flächen in der Friedenstraße 22 befinden sich in den Gebäudekomplexen Haus A (Rhenania-Neubau) und dem repräsentativen denkmalgeschützten Rhenania-Altbau. Die Teilprojekte werden von HENN Architekten und von Landau + Kindelbacher als moderne Interpretation industrieller Vorbilder für das Werksviertel gestaltet. Auf rund 20.000 Quadratmetern Geschossfläche sollen hier unter anderem flexible Loftbüros und offene Büroflächen entstehen. Der Einzug ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Das Maklerunternehmen CBRE war vermittelnd bei der Anmietung für den Mieter tätig. GSK Stockmann war beratend für die Vermieter und die Kanzlei Bornheim & Partner für die Mieter tätig.