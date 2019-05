Startseite > News > Ignace Van Meenen wird Chief Sales Officer bei MPC Capital

Ignace Van Meenen wird Chief Sales Officer bei MPC Capital

Hamburg: Die MPC Capital AG hat Dr. Ignace Van Meenen mit Wirkung zum 1. Juni 2019 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der 51-jährige promovierte Jurist wird sich in der MPC Capital-Gruppe als Chief Sales Officer (CSO) auf die Wachstumsstrategien in den Geschäftsbereichen Real Estate und Infrastructure konzentrieren.

Der gebürtige Belgier war zuletzt CEO der Rickmers Gruppe in Hamburg.