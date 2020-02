Startseite > News > ILG erwirbt Fachmarktzentren in Waldkraiburg und Kaiserslautern

ILG erwirbt Fachmarktzentren in Waldkraiburg und Kaiserslautern

München: Für einen von der ILG betreuten institutionellen Fonds wurden zwei Fachmarktzentren aus dem „Silver“-Portfolio erworben. Das Objekt in Waldkraiburg verfügt über eine Grundstücksfläche von über 13.100 qm mit einer Mietfläche von rd. 5.600 qm und ist unter anderem an die Ankermieter Edeka, Norma und C&A vermietet. Das Fachmarktzentrum in Kaiserslautern besitzt eine Grundstücksfläche von über 10.400 qm, mit einer Mietfläche von rd. 3.600 qm, auf der sich unter anderem die Ankermieter Penny und dm Drogerie befinden. Verkäufer sind zwei SPVs, die durch ein Joint-Venture zwischen RDI und Menora Mivtachim gehalten wurden.

JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt. Die Käuferin wurde technisch von REC Partners beraten. Die rechtliche Beratung erfolgte käuferseitig durch Heuking Kühn Lüer Wojtek, die Verkäuferin wurde von Pinsent Masons Germany beraten.

Die Administration der offenen Immobilien Spezial-AIFs erfolgt durch INTREAL als Service-KVG.