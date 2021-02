ILG löst Publikumsfonds Nr. 34 und 35 mit hervorragenden Ergebnissen auf

München: Mit Verkauf der beiden Pflegeheime in Traunstein (April 2020) und Geretsried (Dezember 2020) löst die ILG ihre beiden Publikumsfonds Nr. 34 und Nr. 35 mit hervorragenden Ergebnissen für die Gesellschafter auf.

Beim ILG Fonds Nr. 35 können sich die Anleger am Ende der rd. 10-jährigen Fondslaufzeit über einen deutlich über Plan liegenden Gesamtmittelrückfluss von 267% bzw. eine jährliche Nachsteuerrendite von rd. 10,7% (Spitzensteuersatz inkl. Solidaritätszuschlag) freuen. Beim ILG Fonds Nr. 34 stehen nach rd. 11 Jahren Fondslaufzeit ein ebenfalls außerplanmäßig positiver Gesamtmittelrückfluss von 252% bzw. eine jährliche Nachsteuerrendite von rd. 9,6% zu Buche.

Der neue Publikumsfonds der ILG wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 zur Platzierung angeboten. Der Fonds wird ein qualitativ hochwertiges Portfolio an örtlichen Nahversorgern an zukunftsfähigen Standorten in Deutschland aufbauen.