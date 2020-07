Im Quartier Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt realisieren Fraport und der Projektentwickler GBI 142 Apartments für Business-Reisende sowie Büros

Frankfurt: Direkt am Flughafen Frankfurt im Quartier Gateway Gardens plant eine gemeinsame Gesellschaft der Fraport Casa Commercial GmbH und des Projektentwicklers GBI eine Mixed Use-Immobilie. Zu dieser sollen Büroflächen sowie rund 142 Serviced Apartments in einem SMARTments business gehören, das die GBI selbst betreiben wird. Insgesamt 11.600 qm Bruttogrundfläche (BGF) werden sich in der Bessie-Coleman-Straße auf beide Nutzungen verteilen. Den Baubeginn auf dem 2.584 qm großen Grundstück hat die Projektgesellschaft Coleman 10 GmbH & Co. KG (Coleman 10) für Frühjahr kommenden Jahres vorgesehen, die Fertigstellung zwei Jahre später.