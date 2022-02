IMMAC engagiert sich mit IMMAC PLANT FOR BEDS

Hamburg: Seit Dezember 2021 läuft die Aufforstungs-Aktion IMMAC PLANT FOR BEDS, die der Hamburger Healthcare-Investor als festen Bestandteil in seine ESG-Strategie eingebunden hat. Schon 289 Bäume hat IMMAC bislang gepflanzt.

IMMAC PLANT FOR BEDS basiert auf der Kooperation mit der Klimaschutz-Initiative PLANT-MY-TREE®, die deutschlandweit Aufforstungsprojekte durchführt. Zu diesen zählen Erstaufforstung, Waldumbau und Waldschutz auf hauptsächlich eigenen Flächen zur CO2-Reduzierung.

Gemeinsam mit PLANT-MY-TREE® hat IMMAC die Aktion IMMAC PLANT FOR BEDS entwickelt, bei der für jedes neu errichtete Pflegebett und jede neu erbaute Wohneinheit im Healthcare-Portfolio ein Baum gepflanzt wird.

Bereits 289 Bäume hat IMMAC mit IMMAC PLANT FOR BEDS auf den Grundstücken der 2021 fertiggestellten Bestandsimmobilien in Bückeburg, Mechernich und Lengede gepflanzt. Und die Initiative ist gerade erst gestartet: Etwa 150 Bäume werden gemäß der aktuellen Bauplanung in diesem Jahr noch hinzugekommen.

Cita Born ist ESG-Beauftragte der IMMAC group und verantwortlich für die Steuerung und Umsetzung aller ESG-Maßnahmen innerhalb der Unternehmensgruppe. IMMAC PLANT FOR BEDS ist die erste von zahlreichen Maßnahmen, die noch in diesem Jahr anlaufen.

Die im Dezember 2021 veröffentlichte ESG-Strategie der IMMAC group definiert neben IMMAC PLANT FOR BEDS aktuell weitere 40 unternehmensinterne Maßnahmen zum aktiven Klima- und Umweltschutz bis 2040. Darunter fallen Handlungsweisen, die zur Förderung der digitalen Prozesse, einer optimierten Mitarbeiterführung sowie zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen.