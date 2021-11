IMMAC erhält Auszeichnung beim Deutschen BeteiligungsPreis

Hamburg: Im Rahmen des Deutschen BeteiligungsPreises kürt die Redaktion des BeteiligungsReports alljährlich Finanzunternehmen in den unterschiedlichsten Kategorien. So auch die IMMAC group, die seit 2014 durchgängig, unter anderem in den Kategorien „TOP anlegerorientiertes Investmentvermögen“ und „TOP innovatives Investmentvermögen“ ausgezeichnet wurde.

Auch 2021 würdigte die Jury IMMAC erneut in der Kategorie „TOP innovatives Investmentvermögen Immobilien“. Die Preisverleihung fand am 13. Oktober 2021 in Erlangen statt.

Die 2001 gegründete epk media ist ein Institut für Sachwerte, Investmentvermögen, Impact-Investment und Immobilien. Der Verlag gibt die Magazine FOR – Family Office Report, FinanzbildungsReport sowie den BeteiligungsReport mit dem Schwerpunktthema Sachwertanlagen heraus.