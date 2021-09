IMMAC erwirbt 7. Pflegeheim in Irland

Hamburg/ Navan(IRL): Healthcare-Investor IMMAC group kauft das Woodlands House Nursing Home, ein Pflegeheim mit 26 Einzel- und fünf Doppelzimmern in Navan im County Meath in Irland. Mit dieser Akquisition erhöht sich das Investitionsportfolio von IMMAC in Irland auf sieben Pflegeheime.

Mit dem Woodlands House Nursing Home konnte IMMAC Capital (Ireland) Ltd., 100-prozentige Tochter der IMMAC group, bereits die vierte Transaktion binnen 17 Monaten erfolgreich finalisieren. Das 1993 gegründete vollstationäre Pflegeheim bietet mit 36 Pflegeplätzen Langzeit-, Kurzzeit- und Rekonvaleszenzpflege auf sehr hohem Niveau. Eine Erweiterung der Einrichtung um 16 Einzelzimmer ist im Jahr 2022 geplant.

Betreiberin des Woodlands House Nursing Homes wird die Beechfield Care Group sein, ebenfalls eine Tochtergesellschaft von IMMAC, die auch die Betreuung der übrigen zur Gruppe gehörenden Pflegeeinrichtungen in Irland verantwortet.

Noel Boyle, GF IMMAC Capital (Ireland) Ltd., ist zuversichtlich, schon bald die nächste positive Transaktion vermelden zu können: „In Bezug auf die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios sind wir gut aufgestellt. In unserer Transaktions-Pipeline befindet sich eine vielversprechende Anzahl sorgfältig ausgesuchter Objekte im gesamten Sektor“, kommentiert Boyle.

2017 expandierte die IMMAC group nach Irland. Der Markteintritt wurde mit dem Erwerb von drei stationären Pflegeheimen in Dublin besiegelt. IMMAC konzentriert sich auch hier auf qualitativ hochwertige Anlagen und verfolgt mit einem jährlichen Volumen zwischen 30-50 Millionen Euro konservative Investitionen über einen langfristigen Anlagehorizont von 15 Jahren und mehr.