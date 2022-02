IMMAC erwirbt fünf weitere Immobilien im 4. Quartal 2021

Hamburg: Das Healthcare-Portfolio der IMMAC group erweitert sich um 250 vollstationäre Pflegeplätze und 130 Einheiten für betreutes Wohnen.

Gleich fünf Transaktionen konnte das IMMAC Einkaufsteam im 4. Quartal 2021 finalisieren. Neu im Portfolio der Gruppe sind seit dem 1. Dezember 2021 das Seniorenhaus Lindenberg in Kassel mit 103 vollstationären Pflegeplätzen, die Servicewohnanlage „Amalie“ in Halle mit 77 Wohneinheiten und die Seniorenresidenz „Küstendomicil“ in Elmenhorst, ebenfalls eine Anlage des betreuten Wohnens mit 49 Wohneinheiten.

Für den Betrieb der Einrichtungen konnten renommierte Betreibergruppen gewonnen werden. Das sind zum einen die Convivo-Tochter SWA Kassel für das Pflegeheim in Kassel, die Amalie Verwaltungsgesellschaft mbH für die Servicewohnanlage in Halle und die CFA Verwaltungsgesellschaft mbH, die den Betrieb der Seniorenresidenz „Küstendomicil“ in Elmenhorst auch nach dem erfolgten Verkauf fortführen wird.

Ebenfalls zum 1. Dezember 2021 hat IMMAC neben den klassischen Pflegeimmobilien zwei Therapiezentren in den Bestand genommen, die an den Standorten Bayreuth und Furth insgesamt 144 Wohneinheiten für soziotherapeutische Langzeitpflege anbieten. Als Betreiber beider Einrichtungen wird die Sozialteam-Gruppe aus Regensburg fungieren.

Das Investitionsvolumen der fünf Transaktionen beläuft sich auf rund 40 Mio. Euro.