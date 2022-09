IMMAC erwirbt zwei Pflegeimmobilien in NRW

Hamburg: Die IMMAC group erwirbt für die Emission eines geschlossenen Spezial-AIF mit einer Mindestzeichnungssumme von 200.000, – Euro 2 Pflegeeinrichtungen in Engelskirchen und Lindlar, jew. etwa 30 km östlich von Köln gelegen. Der Übergang von Nutzen und Lasten fand bereits am 1.9.2022 statt. Mit den beiden Pflegeeinrichtungen erweitert IMMAC sein Bestandsportfolio in Nordrhein-Westfalen auf 16 Immobilien.

Die Einrichtung „Lepperhammer“ in Engelskirchen besteht aus 2 Gebäuden, die insgesamt über 59 Pflegeplätze in 49 vollstationären Einzel- und 5 Doppelzimmern, 5 Einheiten für betreutes Wohnen und Räumlichkeiten des zugehörigen ambulanten Pflegedienstes verfügen. Das dreigeschossige Investitionsobjekt „Sonnengarten“ in Lindlar verfügt über weitere 49 vollstationäre Pflegeplätze in 39 Einzel- und 5 Doppelzimmern.

Im Zuge der Transaktion hat IMMAC erstmalig mit der DOMIDEP Germany, einem der größten privaten Betreiber von Altenpflegeheimen in Frankreich und Europa einen Pachtvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren zzgl. Verlängerungsoption von zweimal 5 Jahren. Bei der Technischen DD wurde IMMAC durch die soleo* GmbH unterstützt.