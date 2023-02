IMMAC group emittiert erstmals Renditedachfonds

Hamburg: Im Januar 2023 hat die IMMAC Immobilienfonds GmbH den Vertrieb des geschlossenen AIF „IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ gestartet.

Dieses Beteiligungsangebot bietet sowohl semiprofessionellen, professionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit, sich an einem Fonds zu beteiligen, der risikogemischt ist, d.h. in mindestens drei Alternative Investmentfonds der Marken IMMAC bzw. DFV investiert und dabei auch Spezial-AIF als Investitionsobjekt in Betracht zieht.

Die Fondsgesellschaft, verwaltet von der zur IMMAC group gehörenden HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, wird planmäßig ausschließlich in Zielfonds der IMMAC group investieren. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, in Abhängigkeit der Marktentwicklung von Zinsen und Einkaufspreisen in den kommenden Jahren eine stetig steigende Ausschüttung in einer Bandbreite von 3,00 bis 5,00% p.a. zu realisieren.