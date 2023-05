IMMAC GROUP WIRD TEIL DES GENOSSENSCHAFTLICHEN BANKENÖKOSYSTEMS

Hamburg: Im Zuge des Generationenwechsels in der IMMAC group hat der Unternehmer Marcus H. Schiermann über seine Profunda Vermögen GmbH als Alleingesellschafter der IMMAC Holding AG 80% der Anteile an ein Bankenkonsortium unter Führung der Hannoversche Volksbank veräußert.

Das Closing wurde am 11. Mai 2023 abgeschlossen. Die Warburg Invest Holding GmbH hat als Transaktionsberater alle Phasen des Verkaufsprozesses begleitet, rechtlich beraten wurde die IMMAC Holding AG von der Wirtschaftskanzlei KSB INTAX. Der Hannoverschen Volksbank stand die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mBG beratend zur Seite.

Bei der M&A-Transaktion wurden 50% plus eine Aktie direkt von der Hannoversche Volksbank eG und 30% minus eine Aktie von der bankeigenen Beteiligungsgesellschaft GEORGE Holding GmbH erworben, bei der zudem die Volksbank in Schaumburg und Nienburg eG Mitgesellschafterin ist. Die Profunda Vermögen GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft von IMMAC-Gründer Marcus H. Schiermann, wird mit 20% Minderheitsgesellschafterin.

Gleichzeitig wurde auch der operative Generationenwechsel im Unternehmen vollzogen. Der Vorstand der IMMAC Holding AG besteht seit dem 1. Mai 2023 aus den bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen tätigen Vorständen Mechthild Mösenfechtel und Jens Wolfhagen.

Thomas F. Roth, seit 2007 Vertriebsvorstand der IMMAC Holding AG, wechselte vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Darüber hinaus steht er dem Vorstand und der IMMAC Immobilienfonds GmbH mit Geschäftsführer Florian M. Bormann zukünftig als Berater für den Bereich Vertrieb und für strategische Projekte zur Verfügung.

Marcus H. Schiermann bleibt dem Aufsichtsrat in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden ebenfalls erhalten und wird das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren in beratender Funktion begleiten. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist Matthias Battefeld, Vorstandsmitglied der Hannoversche Volksbank eG.