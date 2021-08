IMMAC platziert in kurzer Zeit den Renditefonds 107

Hamburg: IMMAC Immobilienfonds GmbH meldet die vollständige Platzierung des Spezial-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 107. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“. Das eingeworbene Kapital beträgt 4,2 Millionen Euro, das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rund 7,74 Mio. Euro. Der Fonds richtet sich an Anleger, die sich ab 200.000 Euro an dem Seniorenzentrum „Haus Friedeburg“ in Niedersachsen beteiligen. Die Pflegeeinrichtung verfügt über 61 sowie fünf Einheiten betreutes Wohnen. „Haus Friedeburg“ ist langfristig an die Seniorenbetreuung Friedeburg GmbH verpachtet.