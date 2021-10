IMMAC platziert P-AIF 109. Renditefonds vollständig

Hamburg. Die IMMAC Immobilienfonds GmbH meldet die vollständige Platzierung des P-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“. Das eingeworbene Kapital beträgt rund 8,85 Mio. Euro, das Investitionsvolumen liegt bei gesamt 17,79 Mio. Euro.

Der geschlossene Publikums Alternative Investmentfonds hat eine Laufzeit von 25 Jahren und investiert in die Amalie Seniorenresidenz Eilenburg mit 148 Einheiten des betreuten Wohnens, betrieben von der Amalie Verwaltungs GmbH. Eilenburg ist eine von zwei im 1. Halbjahr 2021durchgeführten Transaktionen in Sachsen, mit dem IMMAC dem steigenden Bedarf an ambulanten Wohn- und Betreuungsformen Rechnung trägt.