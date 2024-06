IMMAC schließt erfolgreich den Fonds DFV Hotel Deggendorf

Hamburg: Die IMMAC Immobilienfonds GmbH hat den Spezial-AIF DFV Hotel Deggendorf GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft platziert. Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 13,9 Mio. Euro. Die Ausschüttung p.a. liegt bei 4,5% und wird in monatlichen Teilraten ausgezahlt. Die Laufzeit des Fonds beträgt 12,5 Jahre. Die Platzierung konnte bereits am 13. Juni 2024 mit 7,13 Mio. Euro Eigenkapital abgeschlossen werden.

Die viergeschossige Hotelanlage „Scotty + Paul Hotel Deggendorf“ bietet 125 klimatisierte Gästezimmer und zahlreiche Annehmlichkeiten.