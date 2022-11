IMMAC Sozialbau feiert Richtfest in Rinteln

Rinteln: Für den Neubau des vollstationären Pflegeheims wurde am vergangenen Mittwoch (09.11.2022) am Baugrund in der Dauestraße der Richtkranz gehisst. Die IMMAC Sozialbau GmbH hatte rund 70 Gäste zum traditionellen Richtfest eingeladen.

Das künftige Pflegeheim befindet sich auf einem rund 5.200 qm großen Areal in der Dauestraße. Nach nur sieben Monaten Bauzeit konnte nun der Rohbau der Pflegeeinrichtung fertiggestellt werden, das künftig Kapazitäten für 124 Pflegeplätze, aufgeteilt in 100 Einzelzimmer und zwei Wohngruppen für jeweils 12 Personen sowie 18 PKW-Stellplätze bieten wird.

Mit der Betreibergesellschaft „S&W Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen GmbH & Co. KG“ konnte ein erfahrener Partner für die neu entstehende Einrichtung gewonnen werden.

Das Investitionsvolumen des Bauvorhabens beträgt rund 15 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2023 vorgesehen.