IMMAC SOZIALIMMOBILIEN 112. RENDITEFONDS PLATZIERT

Hamburg: Die IMMAC Immobilienfonds GmbH hat ihren 23. Spezial-AIF bereits zum 30.06.2021 vollständig platzieren können. Die “IMMAC Sozialimmobilien 112. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ investiert in die Altenpflegeeinrichtung „Haus Lindenhof“ in Delligsen, Niedersachsen.

Das Investitionsvolumen beträgt rund 10 Mio. Euro. Das benötigte Eigenkapital in Höhe von fünf Mio. Euro konnte binnen zwei Monaten platziert werden. Betreiberin des Haus Lindenhof mit einem Pachtvertrag von 20 Jahren zzgl. Verlängerungsoption ist die Alloheim Senioren-Residenzen SE, mit der IMMAC bereits seit vielen Jahren im Rahmen mehrerer Projekte partnerschaftlich zusammenarbeitet.