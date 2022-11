IMMAC Sozialimmobilien 117. Renditefonds vollständig platziert

Hamburg: Die IMMAC Immobilienfonds GmbH hat die Platzierung des S-AIF „IMMAC Sozialimmobilien 117. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ erfolgreich abgeschlossen. Das eingeworbene Kapital beträgt rund 3,2 Mio. Euro, das Investitionsvolumen liegt bei knapp 6,11 Mio. Euro.

Der geschlossene Spezial Alternative Investmentfonds mit einer Laufzeit von 15 Jahren wurde für semiprofessionelle und professionelle Anleger mit einer Mindestanlagesumme von 200.000 Euro emittiert. Er investiert in die Servicewohnanlage (Betreutes Wohnen) „Amalie“ mit 67 Wohneinheiten in Halle an der Saale.