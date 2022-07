IMMAC startet Vertrieb des Publikums-AIF DFV Kaiserslautern

Hamburg: Mit Beginn des 2. Halbjahres 2022 hat die IMMAC Immobilienfonds GmbH den Vertrieb des geschlossenen P-AIF „DFV Hotel Kaiserslautern GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ gestartet.

Der durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH aufgelegte Publikums-Alternative Investmentfonds mit einer Mindestbeteiligung von 20.000 Euro investiert in das in der Drei-Sterne-Kategorie geführte „Hotel Holiday Inn Express Kaiserslautern“ in Rheinland-Pfalz. Das fünfgeschossige Gebäude verfügt über insgesamt 146 Gästezimmer, die sich in 132 Standardzimmer, zwölf barrierefreie Zimmer und zwei rollstuhlgerechte Zimmer gliedern.

Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 18,6 Mio. Euro, davon entfallen 9,3 Mio. Euro auf das Kommanditkapital. Die Ausschüttung p.a. beträgt 4% und wird in monatlichen Teilraten ausgezahlt. Die Laufzeit des Fonds beträgt 25 Jahre.