Startseite > News > IMMOBEL gründet deutsche Tochtergesellschaft und ernennt Michael Henn zum CEO

IMMOBEL gründet deutsche Tochtergesellschaft und ernennt Michael Henn zum CEO

Brüssel: IMMOBEL bestätigt die Gründung seiner Tochtergesellschaft IMMOBEL Germany, dessen Geschäftsführung Michael Henn verantworten wird. Das in Brüssel börsennotierte Unternehmen, ein führender Anbieter auf dem belgischen Immobilienentwicklungsmarkt ist seit mehr als 150 Jahren erfolgreich tätig. Mit nunmehr sechs Standorten in Europa (Belgien, Luxemburg, Frankreich, Polen, Spanien und nun Deutschland) realisiert die Gruppe ein Projektentwicklungsvolumen von 4.4 Mrd. Euro bei 1 Mio. qm BGF under development.

Henn ist seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche tätig. Nach verschiedenen Stationen war er zuletzt bei der GERCHGROUP AG für das operative Management von Immobilientransaktionen verantwortlich. In den letzten drei Jahren leitete er dort den Transaktionsbereich und war für die Konzeptionierung, Vermietung sowie Verpachtung zuständig. Zu dem akquirierten Portfolio, welches mehrere Milliarden Euro Projektentwicklungsvolumen umfasst, zählten so bekannte Projekte wie das ehemalige Frankfurter Polizeipräsidium, die Deutz-Werke in Köln und das Holsten Brauereigelände in Hamburg.