ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus tätigt ersten Ankauf

Mannheim: Der sich seit Ende Januar 2020 in Platzierung befindende Alternative Investmentfonds (AIF) „ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus“ (ICD 10 R+) von Primus Valor konnte im Juli seinen ersten Ankauf tätigen. Das Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen verteilt sich auf drei Standorte und fünf Liegenschaften – hiervon befinden sich drei der Liegenschaften in der Stadt Duisburg, je eine weitere in Detmold sowie in Neukirchen-Vluyn.

Für den Kaufpreis von knapp über 10 Mio. Euro zzgl. Ankaufsnebenkosten wurde nun eine Gesamtwohnfläche von mehr als 9.500 qm und eine Gewerbefläche von gut 200 qm erworben. Für die kommenden Monate sind Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 500.000 Euro geplant.