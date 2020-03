imovo’s Investmentteam wächst!

Düsseldorf: Melvin Schröder (28) startet bei imovo, Partner der NAI apollo Group, und unterstützt die Geschäftsleitung des Investmentteams als Investment Analyst. Der studierte Bachelor of Arts Real Estate ist seit knapp 6 Jahren am Immobilienmarkt aktiv und verfügt über umfangreiche Erfahrungen u.a. in den Bereichen Objektanalyse-/Akquisition, Cashflowberechnung und der Vermarktung von Objekten. Zuvor war Melvin Schröder bereits zwei Jahre als Investment Analyst in Düsseldorf tätig.