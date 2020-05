Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis geht in eine neue Runde

Frankfurt: Der Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis für exzellente Akademikerinnen ist ein Karrierebooster und Netzwerkmultiplikator. In diesem Jahr wird der Nachwuchsförderpreis des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. zum inzwischen achten Mal ausgeschrieben.

Die Bewerbungen können bis zum 15. Juni 2020 eingereicht werden.

Der Förderpreis, der seit 2013 traditionell auf der Expo Real (Stand Mai 2020) in München verliehen wird, zeichnet drei hervorragende Arbeiten in den Kategorien Bachelor, Master und Dissertation von Absolventinnen immobilienwirtschaftlicher Studiengänge deutscher Fachhochschulen und Universitäten aus. Zum Andenken an die 2014 überraschend verstorbene Vereinsgründerin wurde er in Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis umbenannt.

Prämiert werden Studentinnen und Doktorandinnen, deren Arbeit zu einem immobilienwirtschaftlich relevanten Thema mit der Note 1 (mindestens 1,5) bewertet wurde. Zudem sollten sie das Prüfungsverfahren in Deutschland nach dem 30. April 2019 abgeschlossen haben. Die Arbeiten können bis zum 15. Juni 2020 mit dem Hinweis „Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis“ 2020 eingereicht werden. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für Ihre Bewerbung: Bewerbung Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis 2020