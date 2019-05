Startseite > News > „INP Deutsche Pflege Invest“ erwirbt drei weitere Pflegeimmobilien

Hamburg: Das Immobilienportfolio des für institutionelle Investoren konzipierten offenen Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest“ ist um drei weitere Pflegeimmobilien ergänzt worden. Die INP-Gruppe, Asset Manager des Fonds, hat die Pflegeeinrichtung „Seniorensitz am Hegen“ in Hamburg-Rahlstedt, das „Haus St. Antonius“ in Kemnath (Bayern) und die „Altstadtresidenz Wernigerode“ in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) für den Fonds erworben.

Die vollstationäre Pflegeeinrichtung „Seniorensitz am Hegen“ bietet insgesamt 162 Pflegeplätze als Wohnungs-/Teileigentumseinheiten. Für den „INP Deutsche Pflege Invest“ wurden im ersten Schritt 122 Pflegeplätze, unterteilt in 64 Einzel- und 29 Doppelzimmer, zuzüglich eines Zimmers zur besonderen Verwendung („ZBV-Zimmer“) erworben. Es sollen sukzessive weitere Pflegeplätze erworben und in den Fonds eingebracht werden. Pächter und Betreiber der Einrichtung ist die in Berlin ansässige DOREA Gruppe. Die Laufzeit des indexierten Pachtvertrages von 20 Jahren zzgl. Verlängerungsoptionen hat mit Übernahme der Pflegeeinrichtung am 6. April 2019 begonnen.

Das „Haus St. Antonius“ im oberbayerischen Kemnath ist eine im Jahr 2018 neu errichtete Seniorenwohnanlage für pflegebedürftige Menschen. Die Einrichtung bietet 48 Apartments für Betreutes Wohnen, 60 Tagespflegeplätze und eine Sozialstation für ambulante Pflegedienstleistungen. Die Fondsimmobilie wird von der SeniVita Gruppe mit Sitz in Bayreuth betrieben. Die Laufzeit des indexierten Miet- bzw. Pachtvertrages beträgt jeweils 20 Jahre zzgl. Verlängerungsoptionen und hat mit Übernahme am 1. April 2019 begonnen.

Die „Altstadtresidenz Wernigerode“ in Sachsen-Anhalt bietet 106 vollstationäre Pflegeplätze, verteilt auf 86 Einzel- und zehn Doppelzimmer, zuzüglich eines ZBV-Zimmers. Pächter und Betreiber ist die Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke – PSW GmbH („PSW“). In Bezug auf die „Altstadtresidenz Wernigerode“ hat die Laufzeit des indexierten Pachtvertrages von 30 Jahren zzgl. Verlängerungsoptionen am 1. Januar 2011 begonnen.