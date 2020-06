Instone feiert Fertigstellung des Rohbaus für Regensburger Wohnprojekt „Marina Bricks“

Regensburg : Im Quartier „Marina Bricks“ wurde der Rohbau für 48 Wohnungen und zwei Büroflächen planmäßig von Instone Real Estate, einem der größten Wohnentwickler Deutschlands, fertiggestellt. Mehr als 70% der Eigentumswohnungen sind bereits vermarktet. „Marina Bricks“ entsteht als Teil des „Marina Quartiers“, eines der letzten Bauprojekte in Regensburg in zentraler Innenstadtlage mit vielen Frei-, Grün- und Wasserflächen. Auf 3.050 qm großen erschlossenen Flächen eines alten Industriegebiets in Donaunähe mit Zufahrt über die Johanna-Dachs-Straße entstehen 48 Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern, darunter verschiedene Wohnungstypen von Cityapartments bis zum Penthouse. Darüber hinaus realisierte Instone variable Raumkonzepte für Büros im Erdgeschoss des Komplexes. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2021 geplant.