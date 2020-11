Invesco Real Estate legt European Living Fund auf

München/Frankfurt: Invesco Real Estate legt den neuen offenen Fonds Invesco Real Estate European Living Fund auf, der in europäische Wohnimmobilien anlegt. Die ersten Eigenkapitalzusagen des Fonds belaufen sich auf ca. 140 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Finanzierungsquote ergibt sich ein Investitionsvolumen von ca. 190 Mio. Euro, das Invesco in zwei erste Anlageobjekte anlegen will. Die ersten Kapitalzusagen stammen von drei deutschen institutionellen Investoren, für die nächsten sechs Monate sind noch weitere Closings geplant. Der Fonds strebt einen Fondsvolumen von 500 Mio. Euro in den nächsten zwei bis drei Jahren an.

Der Fonds strebt eine jährliche Bruttoertragsrendite von 4% und eine Bruttogesamtrendite von 5,5% bis 7,5% an und hat bereits die ersten Wohnentwicklungen in Italien und Frankreich mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 110 Mio. Euro identifiziert. Neben Mietwohnkomplexen kann der Fonds zur Beimischung auch in alternative Marktsegmente wie Micro-Living, studentisches Wohnen oder Einfamilienhäuser zur Vermietung investieren.