IPH Handelsimmobilien und MEAG vermieten Einzelhandelsfläche im wieder eröffneten Hamburger Eidelstedt Center

Hamburg: Die IPH Handelsimmobilien GmbH hat in Zusammenarbeit mit der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH 775 qm Einzelhandelsfläche an die Alnatura Produktions- und Handels GmbH sowie einen Telekom-Franchise-Nehmer im wieder eröffneten Hamburger Eidelstedt Center vermietet. Auf den Bio-Händler Alnatura entfallen dabei knapp 660 qm. Die Laufzeit des Mietvertrages wurde auf zehn Jahre festgelegt und enthält eine Option zur Verlängerung. Die übrigen rund 110 qm Verkaufsfläche wurden mit einer Laufzeit von zehn Jahren an einen Franchise-Nehmer der Deutschen Telekom vermietet.

Das Eidelstedt Center befindet sich im Bezirk Eimsbüttel. Bereits vor den neuen Vermietungserfolgen waren unter anderem Rewe, Deichmann und Tchibo im Einkaufszentrum vertreten. Seit Beginn des Jahres wurden im gesamten Gebäude umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten vorgenommen, die Wiedereröffnung fand am 28. Juni 2019 statt.