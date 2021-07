Isaria eröffnet Niederlassung in Stuttgart

Stuttgart: Die Isaria Projektentwicklung startet mit einer Niederlassung in Stuttgart. Die Räumlichkeiten befinden sich im Stuttgarter Rosensteinviertel in der Rümelinstraße 38. Künftig steuern 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dort Projektentwicklungen mit einer Grundstücksfläche von rund 75.800 qm. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung des gemischt genutzten Quartiers Rosenstein Mitte und des Areals des ehemaligen UFA Palasts. Die Isaria Niederlassung wurde in den letzten drei Jahren durch Matthias Rieker aufgebaut, der sie nun auch leitet.