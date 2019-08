Startseite > News > ISARIA kauft weitere Grundstücke in Stuttgart und München

ISARIA kauft weitere Grundstücke in Stuttgart und München

Stuttgart/München: Die ISARIA Wohnbau AG hat ein Grundstück in der Rümelinstraße in Stuttgart und ein 15.700 qm großes Grundstück in Garching am Römerhofweg erworben. Verkäufer ist die Bayernwerk AG. Der Rückbau soll bis 2021 erfolgen. Das Grundstück befindet sich auf einem Areal, für das aktuell ein Bebauungsplan in der Aufstellung ist. Die ISARIA plant, auf ihrem Grundstück in zwei Abschnitten eine Bebauung mit insgesamt rund 7.300 qm Geschossfläche zu errichten.

Das Grundstück in Stuttgart befindet sich in der Nachbarschaft des Projekts „RosensteinTrio“ der ISARIA. Das Bebauungskonzept für das Grundstück in der Rümelinstraße wird in enger Anlehnung an das bereits in der Vermarktung befindliche Projekt entwickelt. Der Bauantrag für das „Rosenstein Trio“ wurde am 8. Juli 2019 eingereicht. Im Projekt entstehen bis Mitte 2022 mehr als 7.500 qm Wohnfläche in 44 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen sowie rund 220 Mikroapartments. Zusätzlich sind ca. 1.900 qm Einzelhandels- und etwa 8.500 qm Büromietfläche geplant.