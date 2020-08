Isarkies und MB Park kaufen Gewerbepark in Lindau

Lindau: ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co KG und MB Park Deutschland GmbH haben gemeinsam im Rahmen eines Share Deals einen Gewerbepark in Lindau, direkt an der A96, erworben. Das Areal umfasst mehrere Gewerbeflächen mit variablen und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz.

Der Gewerbepark umfasst ca. 12.740 qm Grundstücksfläche, rund 3.900 qm Gebäudefläche und ist mit derzeit 16 Mietern voll vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem Firmen wie die Axxepta Solutions GmbH, Cooper Standard, Stoll Espresso sowie das Landratsamt Lindau.