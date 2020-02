Startseite > News > ista beteiligt sich an Berliner PropTech-Unternehmen facilioo

ista beteiligt sich an Berliner PropTech-Unternehmen facilioo

Essen/Berlin: Der Immobiliendienstleister ista treibt die Digitalisierung der Immobilienbranche weiter voran und beteiligt sich mit 25,1% am PropTech-Unternehmen facilioo. Das Start-up mit Sitz in Berlin betreibt seit 2016 eine Digitalplattform für die Immobilienwirtschaft und begleitet Hausverwaltungen, Mieter, Handwerker und Eigentümer auf dem Weg in die digitale Zukunft.

Die Beteiligung läuft über den neu gegründeten ista Venture Hub. Die Tochterfirma mit Sitz in Essen wird in Zukunft alle Innovationsprojekte von ista bündeln. Neben Start-up-Beteiligungen sind eigene Projekte, Partnerprojekte und Gründungen in Planung, die nach dem Inkubator-Prinzip auf ihre Marktreife getestet werden sollen.