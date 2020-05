Jan von Graffen wird zum Geschäftsführer der BF.capital bestellt

Stuttgart: Die BF.capital GmbH, institutionelles Investmenthaus im Bereich Real Estate Debt im Firmenverbund der BF.direkt AG, bestellt Jan von Graffen (44) zum Geschäftsführer. von Graffen ist seit 2019 bei BF.capital tätig und wird in der neuen Funktion weiterhin den Vertrieb an institutionelle Investoren bzw. das Institutional Relationship Management verantworten. Ihm zur Seite steht Gründungsgeschäftsführer Manuel Köppel, der weiterhin für die Investment-Seite zuständig sein wird, d.h. die Prüfung und Organisation der Vergabe der Finanzierungen und das Portfoliomanagement. Francesco Fedele, der bislang ebenfalls Geschäftsführer der BF.capital war, scheidet aus der Leitung der Gesellschaft aus und wird sich wieder ganz auf seine Tätigkeit als CEO der BF.direkt AG und in diesem Zusammenhang auf die Betreuung der Immobilienkunden und des Bankennetzwerks konzentrieren. Jan von Graffen trat am 1. Juli 2019 als Managing Director in das Unternehmen ein. Er ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der institutionellen Kapitalanlage und in der Zielgruppe bestens vernetzt. Vor seinem Eintritt in die BF.capital war er im „Alte Leipziger – Hallesche Konzern“ Zentralbereichsleiter Renten/Cash. In dieser Funktion verantwortete er das Management von Assets in einem Volumen von 27 Mrd. Euro. Zudem war er maßgeblich in die strategische und taktische Ausrichtung des Portfolios involviert.