JD Sports zieht ins Kölner Agnesviertel

Köln: Die JD Sports Fashion Germany GmbH wechselt ihren Hauptsitz innerhalb der Kölner Stadtgrenzen und bezieht eine rund 560 qm große Fläche in der Neusser Straße 93. Der Sportartikelhändler ist die deutsche Tochtergesellschaft der international agierenden JD Group, die weltweit über 2400 Stores verfügt. Zuvor war JD Sports in der Kölner Altstadt-Nord ansässig und zieht aufgrund der Flächenexpansion entlang des Rheins weiter in das nördlich gelegene Agnesviertel. Während des Vermittlungsprozesses war Savills für den Eigentümer beratend tätig. Die Mieterseite wurde durch Greif & Contzen vertreten.