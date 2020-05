JLL berät Verkäufer des Maple Portfolios

Werne/Chemniitz/Alzenau: Die europäische Logistikpartnerschaft von HOOPP (Healthcare of Ontario Pension Plan) und Verdion als Entwickler und Manager hat das sogenannte Maple Portfolio verkauft. Das Portfolio besteht aus drei Logistikgebäuden in Werne, Chemnitz und Alzenau mit einer Gesamtfläche von rund 150.000 qm. Die Flächen sind vermietet an global agierende Unternehmen. Größtes Objekt ist ein rund 100.000 qm umfassendes Fulfilment Center in Werne. Käufer des Portfolios ist Apeiron in Partnerschaft mit Midas International Asset Management, finanziert von südkoreanischen institutionellen Investoren. Der Kaufpreis beläuft sich auf ca. 200 Mio. Euro. JLL war bei dieser Transaktion für HOOPP beratend tätig.